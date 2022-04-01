0
0
129
НОВОСТИ

Из-за кризиса на Украине мировая экономика будет восстанавливаться десятилетиями - Си Цзиньпин

20:30 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преодоление последствий кризиса и восстановление мировой экономики в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине может занять годы и даже десятилетия. Об этом в пятницу в ходе своего выступления на прошедшем в режиме видеоконференции саммите Евросоюз — Китай заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия», — приводит его слова агентство Синьхуа.

Он отметил, что все стороны должны ценить создававшуюся десятилетиями структуру мировой экономики. Как указал Си Цзиньпин, многие стороны обеспокоены тем, что нынешний кризис уже оказал серьезное негативное воздействие на сферу финансов, торговлю, энергетику, а также мировые производственные цепочки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:40 01.04.2022
Альтернативы покупке российского газа за рубли у Европы нет - эксперт
0
3
21:30 01.04.2022
У неонацистов на Украине в заложниках около 6,5 тысячи иностранных граждан - МО РФ
0
34
20:40 01.04.2022
В Харьковской области украинские националисты готовят химпровокацию - Полянский
0
121
20:10 01.04.2022
Андрей Воробьев обсудил с подмосковными аграриями вопросы эффективного использования сельхозугодий
0
179
19:40 01.04.2022
Нехватка оружия и отсутствие заставили Киев остановить набор наемников
0
241
19:30 01.04.2022
Локализация пожара на нефтебазе в Белгороде завершена - губернатор
0
233
19:20 01.04.2022
Подмосковье четвертый год подряд в лидерах по Индексу качества городской среды
0
208
17:25 01.04.2022
Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдет 2-9 апреля на ВДНХ
0
332
17:12 01.04.2022
Замороженные средства РФ могут направить на восстановление Украины — еврокомиссар
0
376
17:00 01.04.2022
ЕС предупредил, что будет «следить за любыми шагами Пекина» по оказанию поддержки РФ
0
363

Возврат к списку