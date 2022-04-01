Из-за кризиса на Украине мировая экономика будет восстанавливаться десятилетиями - Си Цзиньпин

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преодоление последствий кризиса и восстановление мировой экономики в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине может занять годы и даже десятилетия. Об этом в пятницу в ходе своего выступления на прошедшем в режиме видеоконференции саммите Евросоюз — Китай заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



«Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия», — приводит его слова агентство Синьхуа.



Он отметил, что все стороны должны ценить создававшуюся десятилетиями структуру мировой экономики. Как указал Си Цзиньпин, многие стороны обеспокоены тем, что нынешний кризис уже оказал серьезное негативное воздействие на сферу финансов, торговлю, энергетику, а также мировые производственные цепочки.



