В Харьковской области украинские националисты готовят химпровокацию - Полянский
20:40 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Угроза провокаций с использованием химического оружия все еще высока. Мы недавно распространили в Совбезе письмо с информацией Минобороны о подготовке украинскими националистами новых провокаций», — сказал он.
«Они планируют подорвать железнодорожные контейнеры, содержащие до 800 тонн хлорина, которые находятся в населенном пункте Кочеток (Харьковская область)», — добавил Полянский.
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