В Харьковской области украинские националисты готовят химпровокацию - Полянский

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты готовят провокацию с использованием хлорина в Харьковской области. Об этом заявил в пятницу журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



«Угроза провокаций с использованием химического оружия все еще высока. Мы недавно распространили в Совбезе письмо с информацией Минобороны о подготовке украинскими националистами новых провокаций», — сказал он.



«Они планируют подорвать железнодорожные контейнеры, содержащие до 800 тонн хлорина, которые находятся в населенном пункте Кочеток (Харьковская область)», — добавил Полянский.



