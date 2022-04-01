Альтернативы покупке российского газа за рубли у Европы нет - эксперт

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы, которые с 1 апреля вынуждены оплачивать поставки российского газа в рублях, не имеют полноценных альтернатив, которые позволили бы им отказаться от приобретения энергоносителей у России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в пятницу политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса.



«Есть те, кто считают, что эти враждебно настроенные по отношению к России государства начнут покупать газ и нефть в третьих странах. Однако этот аргумент не учитывает тот факт, что заместить импорт столь большого объема топлива, как поставляет Россия, непросто. Вспомним хотя бы то, что в конце прошлого, начале этого года цены на газ сильно выросли, в Великобритании, к примеру, удвоились, именно из-за дефицита этого ресурса на рынке. Перестать покупать у России и уйти к другому поставщику — это так не работает», — поясняет он.



«Они конечно могут увеличить закупки сланцевых газа и нефти в США, если те увеличат добычу, но цена [для Европы] будет значительно выше», — добавляет Невес, напоминая, что в конечном итоге повышение расходов на энергоносители ударит по конкурентоспособности европейских производителей. Между тем, полагает эксперт, новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран не приведет к серьезным потрясениям на мировом энергетическом рынке.



