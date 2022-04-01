Молдавия не присоединится к санкциям против РФ и сохранит нейтралитет - Санду
22:40 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить нашим гражданам. Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе», — сказала Санду. По ее словам, конфликт в соседней стране негативно повлиял на экономическую ситуацию в Молдавии.
«Что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Из-за войны и экспорт, и импорт с этими странами заблокирован», — пояснила Санду. Она также отметила сильную зависимость Молдавии от экспорта энергоресурсов из России.
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