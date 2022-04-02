Зеленский сообщил, сколько денег уже пострачено на боевые действия

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затраты Украины на ведение боевых действий составили примерно 10 млрд за месяц. Об этом сообщил в субботу офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшегося под его председательство совещания по вопросам развития экономики.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками офиса главы государства и кабинета министров», — говорится в сообщении на сайте ведомства. «По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов США», — передает офис президента Украины.

«На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины», — отмечает офис Зеленского. На заседании обсуждалось состояние украинской экономики, а также рассматривались прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.