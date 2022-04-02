Свой отказ обслуживать граждан РФ в Chanel объяснили санкциями

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Chanel («Шанель») объяснила отказ продавать россиянам свои товары требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в ТАСС.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — говорится в заявлении.

Ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну.