Свой отказ обслуживать граждан РФ в Chanel объяснили санкциями
19:15 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — говорится в заявлении.
Ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну.
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