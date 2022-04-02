РКН: Применение новых мер напрямую зависит от администрации YouTube
18:50 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — указано в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:10 02.04.2022
- Белоруссия будет платить за газ в рублях уже в этом году
- 19:50 02.04.2022
- Макрон: Мы не являемся чьими-то вассалами
- 19:15 02.04.2022
- Свой отказ обслуживать граждан РФ в Chanel объяснили санкциями
- 17:00 02.04.2022
- Зеленский сообщил, сколько денег уже пострачено на боевые действия
- 16:00 02.04.2022
- В Академии наук Ураины решили разорвать отношения с РАН и "почистить" ряды
- 15:30 02.04.2022
- Россия будет укреплять военный потенциал на западном направлении - Песков
- 15:26 02.04.2022
- На ВДНХ открылась выставка передовых образцов белорусской и российской техники
- 15:17 02.04.2022
- Президенты России и Белоруссии поздравили народы двух стран с Днем единения
- 15:00 02.04.2022
- Песков рассказал, когда может возобновиться диалог России с Европой
- 14:43 02.04.2022
- Минобрнауки: Перенос ВУЗами контента с YouTube на другие сервисы - рекомендация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать