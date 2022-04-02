РКН: Применение новых мер напрямую зависит от администрации YouTube

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новых мер в отношении видеохостинга YouTube не будет принято, если он будет выполнять требования российского законодательства. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Роскомнадзора.

«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — указано в сообщении.