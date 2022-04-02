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Макрон: Мы не являемся чьими-то вассалами

19:50 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае переизбрания одним из его приоритетов станет борьба вместе с ЕС за геополитическую стабильность.

"Нужно бороться против беспорядка в том, что касается климата, экономики, геополитики", - заявил он в ходе предвыборного митинга в Париже.

В частности, по мнению Макрона, Франции и ЕС нужно противостоять "геополитическому беспорядку, возвращению на мировую сцену империй, войнам, которые могут спровоцировать мировой конфликт".

Макрон пообещал усилить финансирование обороны, чтобы Франция была "мирной мощью", способной в случае необходимости, эффективно вести боевые действия.

Также он заверил, что при нем Франция независима на мировой арене. "Мы не являемся чьими-то вассалами", - сказал он. "Нам нужно быть сильными и независимыми", - добавил президент.

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