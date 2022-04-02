Украинцы выступили против продолжения переговоров в Белоруссии - Песков
20:50 02.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или не удобно, или по каким-то другим причинам. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где», — заявил Песков.
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