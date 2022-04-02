Украинцы выступили против продолжения переговоров в Белоруссии - Песков

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия была бы рада продолжать переговоры с Украиной в Белоруссии, но Киев против, поэтому важен сам факт продолжения диалога. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Беларусь-24».

«Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или не удобно, или по каким-то другим причинам. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где», — заявил Песков.