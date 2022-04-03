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НОВОСТИ

С 1 апреля в страны Балтии прекращен импорт природного газа из РФ

09:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Балтии прекратили импорт российского природного газа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на генерального директора латвийского оператора газотранспортной системы (ГТС) Conexus Baltic Grid («Конексус балтик грид») Улдиса Барисса.

В эфире Латвийского радио он отметил, что газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля».

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