С 1 апреля в страны Балтии прекращен импорт природного газа из РФ
09:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В эфире Латвийского радио он отметил, что газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля».
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