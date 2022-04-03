В рамках расширения энергетической независимости Британия может построить 7 АЭС к 2050 г. - СМИ
09:30 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Великобритании располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться», — отметил Квартенг в беседе с изданием.
По данным газеты, новая стратегия энергетической безопасности, которая будет обнародована в четверг, предпишет правительству одобрить строительство как минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году в дополнение к небольшим модульным реакторам. Источник издания в кабмине выразил мнение, что «к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в британской энергетической структуре».
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