В рамках расширения энергетической независимости Британия может построить 7 АЭС к 2050 г. - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании могут построить семь атомных электростанций в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне антироссийских санкций. Об этом в субботу сообщила газета «Дейли телеграф» со ссылкой на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга.



«В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Великобритании располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться», — отметил Квартенг в беседе с изданием.



По данным газеты, новая стратегия энергетической безопасности, которая будет обнародована в четверг, предпишет правительству одобрить строительство как минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году в дополнение к небольшим модульным реакторам. Источник издания в кабмине выразил мнение, что «к концу этого десятилетия атомная энергетика определенно будет занимать видное место в британской энергетической структуре».



