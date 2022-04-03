На пожаре в Новгородской области погибли женщина и трое детей

10:45 Источник: Интерфакс

Женщина и трое маленьких детей погибли на пожаре в деревне Тулебля Новгородской области, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" представитель региональной прокуратуры Елена Григорьева.



"Возгорание в одном из жилых домов в деревне Тулебля произошло в ночь на воскресенье", - уточнила она.



На пожарище были обнаружены останки женщины и детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения. Мужчина с тяжелыми ожогами попал в больницу.



