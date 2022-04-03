За сутки сугробы в Москве выросли до 21 см

10:55 Источник: Интерфакс

Высота снежного покрова в районе опорной метеостанции Москвы на ВДНХ к 9:00 воскресенья составила 31 см, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.



"Сугробы в городе за сутки подросли на 21 см", - сказал представитель метеобюро.



Он напомнил, что в 9:00 субботы высота снега на ВДНХ достигала 10 см.



