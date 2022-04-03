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НОВОСТИ

За сутки сугробы в Москве выросли до 21 см

10:55 03.04.2022 Источник: Интерфакс

Высота снежного покрова в районе опорной метеостанции Москвы на ВДНХ к 9:00 воскресенья составила 31 см, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Сугробы в городе за сутки подросли на 21 см", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что в 9:00 субботы высота снега на ВДНХ достигала 10 см.

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