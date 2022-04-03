Из-за коммунальной аварии более 60 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды
13:25 03.04.2022 Источник: Интерфакс
"Снижены параметры подачи холодной воды в поселки Солнечный-2, Дубки, Расково, Иволгино, Цветочный, Березки, Русинвест, Зональный", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что ориентировочно до 23:00 воскресенья без воды останутся 2 тыс. 413 жилых домов разной этажности и частного сектора, в которых проживает 64 тыс. 019 человек.
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