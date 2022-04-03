Из-за коммунальной аварии более 60 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды

13:25 Источник: Интерфакс

Коммунальные службы Саратова в воскресенье устраняют повреждение на магистральном водопроводе, оставившее без холодной воды 64 тыс. жителей города, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.



"Снижены параметры подачи холодной воды в поселки Солнечный-2, Дубки, Расково, Иволгино, Цветочный, Березки, Русинвест, Зональный", - говорится в сообщении.



В мэрии уточнили, что ориентировочно до 23:00 воскресенья без воды останутся 2 тыс. 413 жилых домов разной этажности и частного сектора, в которых проживает 64 тыс. 019 человек.



