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НОВОСТИ

Из-за коммунальной аварии более 60 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды

13:25 03.04.2022 Источник: Интерфакс

Коммунальные службы Саратова в воскресенье устраняют повреждение на магистральном водопроводе, оставившее без холодной воды 64 тыс. жителей города, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Снижены параметры подачи холодной воды в поселки Солнечный-2, Дубки, Расково, Иволгино, Цветочный, Березки, Русинвест, Зональный", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что ориентировочно до 23:00 воскресенья без воды останутся 2 тыс. 413 жилых домов разной этажности и частного сектора, в которых проживает 64 тыс. 019 человек.

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