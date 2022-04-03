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Несмотря на отказ Литвы от российского газа, транзит в Калининградскую область сохранился

13:40 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининградская область продолжает стабильно получать транзитный российский газ, несмотря на отказ Литвы от его поставок. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Антон Алиханов.

«<…> объемы газа для Калининградской области продолжают поступать в регион транзитом через территорию Литвы. Газоснабжение области продолжается в обычном режиме», — сообщил Алиханов.

Калининград снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. В субботу Министерство энергетики Литвы сообщило, что больше не импортирует природный газ из России. Ведомство со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, указало, что по состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым, пояснило Минэнерго, требование РФ расчета за поставки ПГ в рублях не является актуальным для Вильнюса.

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