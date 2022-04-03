Патриарх Кирилл: "Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа"

13:35

Патриарх Кирилл 3 апреля произнес проповедь в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. основные тезисы этого выступления:

Сейчас мы такое время переживаем… Служба в Вооруженных силах – это настоящий подвиг. Он требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать родину, не жалея жизни своей. Поэтому сегодня особая молитва наша о Вооруженных силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны.

Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противостоящей силе нашего народа. Поелику там большая силы, и мы должны быть очень сильными. Когда говорю мы, имею в виду вооруженные силы в первую очередь. Но не только. Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа.

Мы любим свое отечество и будем защищать его, как только русские могут защищать свою родину.

Будучи миролюбивыми и скромными людьми, мы одновременно готовы при любых обстоятельствах защитить свой родной дом.

Я не перестаю чувствовать тревогу за всех тех людей, которые живут в тех местах, где происходят военные столкновения. Ведь все это люди и народы Святой Руси. Все это наши братья и сестры. Как в Средние века, желая ослабить Русь, силы разные сталкивали братьев друг с другом и погружали в междоусобную брань, так и сегодня нужно сделать все, что можно сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и чтобы не было опасности междоусобной брани. Но при этом мы должны быть верны – когда говорю «мы», имею в первую очередь военнослужащих – верны своей присяге.