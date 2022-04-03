Запаса газа в Чехии хватит максимум на 34 дня - министр

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом заявил в воскресенье министр транспорта республики Мартин Купка, выступая в эфире телеканала «Си-эн-эн прима ньюс».



«Сейчас запасы где-то на уровне 480 млн куб. м газа, чего хватило бы, в зависимости от погоды, на 26-32 дня, <…> а возможно, 34 [дня]», — сказал Купка.



Он проинформировал, что в мае вместе с министром финансов Збынеком Станъюрой и министром промышленности и торговли Йозефом Сикелой направится в Доху, где в конце марта побывал глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж, передавший личное приглашение главы республики Милоша Земана эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани посетить страну с визитом. «Готовится визит в Катар для установления торговых отношений», — отметил Купка.



