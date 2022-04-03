Песков считает, что трудности в отношениях России и Европы генетических особенностях
14:30 03.04.2022 Источник: Интерфакс
"У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи, и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой, она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях тоже все равно друг к другу привыкнуть", - продолжил представитель Кремля.
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