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Только после выработки письменного документа Путин сможет встретиться с Зеленским - Песков

15:10 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только тогда, когда между двумя странами будет выработан конкретный письменный документ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, Путин никогда не отказывался (от возможной встречи с Зеленским — прим. ТАСС). Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Но для того, чтобы она (встреча президентов — прим. ТАСС) состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — подчеркнул представитель Кремля.

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