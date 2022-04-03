Только после выработки письменного документа Путин сможет встретиться с Зеленским - Песков
15:10 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет, Путин никогда не отказывался (от возможной встречи с Зеленским — прим. ТАСС). Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
«Но для того, чтобы она (встреча президентов — прим. ТАСС) состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда настанет черед такой встречи», — подчеркнул представитель Кремля.
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