В московской Центральной клинической больницы РАН произошел пожар - источник

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в корпусе Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве, проводится эвакуация и спасение людей с горящего этажа. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.



«В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре, 1А, на пятом этаже начался пожар. Люди в окнах просят о помощи», — сказал собеседник агентства.



Источник добавил, что на месте наблюдается густой дым, есть открытое горение. Пожарные на месте, предпринимают меры, направленные на выявление очага пожара и его ликвидацию. «На горящем этаже больницы много людей. В настоящее время все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности», — добавил он.



