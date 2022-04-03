В московской Центральной клинической больницы РАН произошел пожар - источник
15:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре, 1А, на пятом этаже начался пожар. Люди в окнах просят о помощи», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что на месте наблюдается густой дым, есть открытое горение. Пожарные на месте, предпринимают меры, направленные на выявление очага пожара и его ликвидацию. «На горящем этаже больницы много людей. В настоящее время все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности», — добавил он.
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