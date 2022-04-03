Берлин готов начать обсуждать вопрос ужесточения санкций против РФ — министр

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии намерены начать обсуждение с партнерами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля. Об этом сообщил в воскресенье в «Твиттере» министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.



«Вместе с нашими партнерами мы с завтрашнего дня будем обсуждать вопрос, как можно еще больше ужесточить санкции против [президента России Владимира] Путина», — написал Линднер.



Ранее в воскресенье усиление санкционных мер против РФ анонсировала глава МИД Анналена Бербок.



