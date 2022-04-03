Берлин готов начать обсуждать вопрос ужесточения санкций против РФ — министр
16:30 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вместе с нашими партнерами мы с завтрашнего дня будем обсуждать вопрос, как можно еще больше ужесточить санкции против [президента России Владимира] Путина», — написал Линднер.
Ранее в воскресенье усиление санкционных мер против РФ анонсировала глава МИД Анналена Бербок.
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