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Из-за притока беженцев с Украины в Молдавию США выделит 50 млн $ для помощи

17:50 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделят Молдавии 50 млн долларов для помощи стране в ситуации притока беженцев с Украины, сообщила пресс-служба постоянного представительства США при ООН, руководитель которого — Линда Томас-Гринфилд — прибыла с визитом в Кишинев.

«Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что с помощью Конгресса Соединенные Штаты дополнительно предоставят 50 млн, чтобы помочь правительству Молдовы и ее народу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на тренировку пограничников, борьбу с торговлей людьми, противодействие коррупции.

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