Украина не получила от США гарантий безопасности - Зеленский
18:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента [США Джо] Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать», — сказал в воскресенье Зеленский в интервью телеканалу Си-би-эс. «Пока мы не получили их ни от кого», — добавил президент Украины.
Киев настаивает, что гарантии безопасности со стороны мировых держав должны означать готовность оказать военную помощь, если Украина подвергнется нападению, по примеру обязательств о коллективной обороне в уставе НАТО.
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