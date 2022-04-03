Украина не получила от США гарантий безопасности - Зеленский

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что США так и не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев.



«Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента [США Джо] Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать», — сказал в воскресенье Зеленский в интервью телеканалу Си-би-эс. «Пока мы не получили их ни от кого», — добавил президент Украины.



Киев настаивает, что гарантии безопасности со стороны мировых держав должны означать готовность оказать военную помощь, если Украина подвергнется нападению, по примеру обязательств о коллективной обороне в уставе НАТО.



