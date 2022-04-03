0
0
143
НОВОСТИ

Украина не получила от США гарантий безопасности - Зеленский

18:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что США так и не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев.

«Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента [США Джо] Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать», — сказал в воскресенье Зеленский в интервью телеканалу Си-би-эс. «Пока мы не получили их ни от кого», — добавил президент Украины.

Киев настаивает, что гарантии безопасности со стороны мировых держав должны означать готовность оказать военную помощь, если Украина подвергнется нападению, по примеру обязательств о коллективной обороне в уставе НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 03.04.2022
До конца года США планирует испытания межконтинентальных ракет - Пентагон
0
8
18:30 03.04.2022
США наращивают импорт из РФ, но принуждают ЕС вводить санкции против Москвы - СБ РФ
0
128
17:50 03.04.2022
Из-за притока беженцев с Украины в Молдавию США выделит 50 млн $ для помощи
0
161
16:40 03.04.2022
Глава ДНР подписал указ о создании Госкомитета обороны в республике
0
288
16:30 03.04.2022
Берлин готов начать обсуждать вопрос ужесточения санкций против РФ — министр
0
308
15:30 03.04.2022
Песков назвал Лондон "оазисом для преступников"
0
436
15:20 03.04.2022
В московской Центральной клинической больницы РАН произошел пожар - источник
0
373
15:10 03.04.2022
Только после выработки письменного документа Путин сможет встретиться с Зеленским - Песков
0
393
14:30 03.04.2022
Песков считает, что трудности в отношениях России и Европы генетических особенностях
0
595
14:20 03.04.2022
Запаса газа в Чехии хватит максимум на 34 дня - министр
0
440

Возврат к списку