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США наращивают импорт из РФ, но принуждают ЕС вводить санкции против Москвы - СБ РФ

18:30 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заставляют Европу вводить санкции против Москвы, но сами при этом наращивают импорт российской нефти, продолжают покупать минеральные удобрения. Внимание на это обратил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Комсомольской правде».

Он констатировал, что у США нет «желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина». В ответ на вопрос, стоит ли Европе ждать от Вашингтона других аналогичных сюрпризов, Попов заметил: «Думаю, что да».

«За примерами далеко ходить не надо. США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок „черного золота“ на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки!» — указал он.

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