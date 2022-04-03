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До конца года США планирует испытания межконтинентальных ракет - Пентагон

19:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США до конца года планируют ряд испытаний межконтинентальных ракет, определенный ранее график остается в силе. Об этом заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу «Фокс ньюс», комментируя вероятность их отмены из-за событий на Украине, как это уже произошло в марте.

«Ряд испытаний межконтинентальных ракет намечен в течение года. Эти планы остаются в силе. Мы уверены в своих возможностях в том, что касается межконтинентальных ракет. Эти испытания — лишь одни из многих, которые проводились за последние годы», — сказал он.

«Было правильно принять такое решение, когда все это только начиналось, — продолжил Кирби. — Отмена связана не только с событиями на Украине, но и с другими причинами. Если откладывать испытания, то через некоторое время логичнее уже отменить их и двигаться дальше, к следующим».

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