До конца года США планирует испытания межконтинентальных ракет - Пентагон
19:20 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ряд испытаний межконтинентальных ракет намечен в течение года. Эти планы остаются в силе. Мы уверены в своих возможностях в том, что касается межконтинентальных ракет. Эти испытания — лишь одни из многих, которые проводились за последние годы», — сказал он.
«Было правильно принять такое решение, когда все это только начиналось, — продолжил Кирби. — Отмена связана не только с событиями на Украине, но и с другими причинами. Если откладывать испытания, то через некоторое время логичнее уже отменить их и двигаться дальше, к следующим».
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