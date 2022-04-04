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НОВОСТИ

ФРГ примет на этой неделе решение о высылке до 100 дипломатов РФ — Bild

09:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии намерены выслать из страны сотрудников российских дипломатических представительств, которые якобы могут работать на спецслужбы РФ. Решение будет принято уже на этой неделе, утверждает в понедельник газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, канцлер Олаф Шольц пока дал поручение изучить вопрос. Речь идет о «значительном числе» российских дипломатов, пишет «Бильд». Конкретно могут быть высланы до 100 человек, уточнила газета.

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