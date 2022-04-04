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НОВОСТИ

Полиция Украины провела зачистку в Буче за день до видео с телами

09:05 04.04.2022 Источник: Известия

Украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Видео проведения соответствующей операции нацполиция Украины опубликовала еще 2 апреля в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Спецназовцы нацполиции начали зачистку города Буча», — прокомментировали ролик в полиции.

Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 4 апреля.  Известия

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