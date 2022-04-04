Александар Вучич победил на президентских выборах в Сербии — Избирком

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%. Таковы официальные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные в понедельник на основании подсчета более 90% голосов.

Согласно данным РИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция «Вместе можем все») побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция «Объединенные для победы Сербии) с результатом 17,53%, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%.

Далее следуют Бошко Обрадович (коалиция «Патриотический блок») с результатом 4,42%, Милица Джурджевич-Стаменковски (партия «Заветники») набирает 4,31%, Биляна Стойкович (коалиция «Мы должны») — 3,04%, Бранка Стаменкович («Суверенисты») — 2,02%, Миша Вацич (коалиция «Сербский патриот») — 0,89%.