Александар Вучич победил на президентских выборах в Сербии — Избирком
09:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%. Таковы официальные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные в понедельник на основании подсчета более 90% голосов.
Согласно данным РИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция «Вместе можем все») побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция «Объединенные для победы Сербии) с результатом 17,53%, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%.
Далее следуют Бошко Обрадович (коалиция «Патриотический блок») с результатом 4,42%, Милица Джурджевич-Стаменковски (партия «Заветники») набирает 4,31%, Биляна Стойкович (коалиция «Мы должны») — 3,04%, Бранка Стаменкович («Суверенисты») — 2,02%, Миша Вацич (коалиция «Сербский патриот») — 0,89%.
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