Верховный суд РФ поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ поддержал поправки парламентариев о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал сенатор в своем телеграм-канале.