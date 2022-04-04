Верховный суд РФ поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в РФ
09:32 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд РФ поддержал поправки парламентариев о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 10:32 04.04.2022
- В российском обществе болезненно воспринимаются поставки турецких БПЛА Украине — посол РФ
- 10:20 04.04.2022
- США отказываются от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет — СМИ
- 10:09 04.04.2022
- Мэр Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса
- 10:05 04.04.2022
- Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей
- 10:00 04.04.2022
- Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
- 09:20 04.04.2022
- Александар Вучич победил на президентских выборах в Сербии — Избирком
- 09:05 04.04.2022
- Полиция Украины провела зачистку в Буче за день до видео с телами
- 09:00 04.04.2022
- ФРГ примет на этой неделе решение о высылке до 100 дипломатов РФ — Bild
- 19:30 03.04.2022
- Подразделение «Газпрома» в Великобритании могут национализировать в ближайшие дни - СМИ
- 19:20 03.04.2022
- До конца года США планирует испытания межконтинентальных ракет - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать