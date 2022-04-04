Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
10:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Латвийская компания Latvijas Gāze изучит возможность оплаты российского газа в рублях и считает, что это не нарушит антироссийские санкции. Об этом компания сообщила в воскресенье в своем-пресс-релизе.
"Первое впечатление такое, что порядок расчетов - в российских рублях - формально не нарушает санкционный режим и возможен. Сейчас Latvijas Gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна", - отмечается в сообщении. В то же время председатель правления подчеркнул, что запасов природного газа в хранилищах компании достаточно, чтобы можно было выполнить обязательства перед потребителями.
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