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НОВОСТИ

Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей

10:05 04.04.2022 Источник: Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать предателей от тех, кто любит Родину. Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что патриотизм проявляется не в образе мыслей, а в действиях.

«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил Медведев.  Газета.Ru

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