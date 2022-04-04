Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей

10:05 Источник: Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать предателей от тех, кто любит Родину. Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что патриотизм проявляется не в образе мыслей, а в действиях.

«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил Медведев. Газета.Ru