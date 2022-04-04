Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей
10:05 04.04.2022 Источник: Газета.Ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать предателей от тех, кто любит Родину. Об этом он написал в Telegram.
Он отметил, что патриотизм проявляется не в образе мыслей, а в действиях.
«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил Медведев. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 04.04.2022
- В российском обществе болезненно воспринимаются поставки турецких БПЛА Украине — посол РФ
- 10:20 04.04.2022
- США отказываются от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет — СМИ
- 10:09 04.04.2022
- Мэр Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса
- 10:00 04.04.2022
- Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
- 09:32 04.04.2022
- Верховный суд РФ поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в РФ
- 09:20 04.04.2022
- Александар Вучич победил на президентских выборах в Сербии — Избирком
- 09:05 04.04.2022
- Полиция Украины провела зачистку в Буче за день до видео с телами
- 09:00 04.04.2022
- ФРГ примет на этой неделе решение о высылке до 100 дипломатов РФ — Bild
- 19:30 03.04.2022
- Подразделение «Газпрома» в Великобритании могут национализировать в ближайшие дни - СМИ
- 19:20 03.04.2022
- До конца года США планирует испытания межконтинентальных ракет - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать