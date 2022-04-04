США отказываются от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США намерена отказаться от дорогостоящей программы разработки крылатых ракет нового типа и вместо этого сконцентрируется на дальнейшем развертывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. Об этом сообщила в понедельник ведущая японская деловая газета «Никкэй» со ссылкой на источники в Пентагоне.

«США уже имеют разнообразные ядерные средства для того, чтобы удержать потенциального противника от ограниченного применения ядерного оружия», — сказал один из собеседников издания. Он указал на высокую стоимость разработки новых типов крылатых ракет, которая, по его мнению, потеряла сейчас актуальность.

По словам другого источника «Никкэй» в Пентагоне, США намерены продолжать развертывание баллистических ракет с т. н. малыми ядерными зарядами для сдерживания России и Китая. Они стоят на вооружении ударных подлодок американских ВМС, что позволяет отказаться от разработки новых крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Программа их создания была одобрена при администрации прежнего президента Дональда Трампа в 2018 году. Боевое развертывание ядерных крылатых ракет нового типа предполагалось осуществить к 2030 году, уточнила газета. Отказ от этой программы, по данным источников издания, отвечает также настроениям левого крыла правящей Демократической партии США, представители которого требуют более радикального ограничения расходов на ядерные вооружения.