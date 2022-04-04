США отказываются от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет — СМИ
10:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США намерена отказаться от дорогостоящей программы разработки крылатых ракет нового типа и вместо этого сконцентрируется на дальнейшем развертывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. Об этом сообщила в понедельник ведущая японская деловая газета «Никкэй» со ссылкой на источники в Пентагоне.
«США уже имеют разнообразные ядерные средства для того, чтобы удержать потенциального противника от ограниченного применения ядерного оружия», — сказал один из собеседников издания. Он указал на высокую стоимость разработки новых типов крылатых ракет, которая, по его мнению, потеряла сейчас актуальность.
По словам другого источника «Никкэй» в Пентагоне, США намерены продолжать развертывание баллистических ракет с т. н. малыми ядерными зарядами для сдерживания России и Китая. Они стоят на вооружении ударных подлодок американских ВМС, что позволяет отказаться от разработки новых крылатых ракет с ядерными боеголовками.
Программа их создания была одобрена при администрации прежнего президента Дональда Трампа в 2018 году. Боевое развертывание ядерных крылатых ракет нового типа предполагалось осуществить к 2030 году, уточнила газета. Отказ от этой программы, по данным источников издания, отвечает также настроениям левого крыла правящей Демократической партии США, представители которого требуют более радикального ограничения расходов на ядерные вооружения.
НОВОСТИ
- 10:32 04.04.2022
- В российском обществе болезненно воспринимаются поставки турецких БПЛА Украине — посол РФ
- 10:09 04.04.2022
- Мэр Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса
- 10:05 04.04.2022
- Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей
- 10:00 04.04.2022
- Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
- 09:32 04.04.2022
- Верховный суд РФ поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в РФ
- 09:20 04.04.2022
- Александар Вучич победил на президентских выборах в Сербии — Избирком
- 09:05 04.04.2022
- Полиция Украины провела зачистку в Буче за день до видео с телами
- 09:00 04.04.2022
- ФРГ примет на этой неделе решение о высылке до 100 дипломатов РФ — Bild
- 19:30 03.04.2022
- Подразделение «Газпрома» в Великобритании могут национализировать в ближайшие дни - СМИ
- 19:20 03.04.2022
- До конца года США планирует испытания межконтинентальных ракет - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать