В российском обществе болезненно воспринимаются поставки турецких БПЛА Украине — посол РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» на Украину болезненно воспринимаются в российском обществе. Об этом сообщил в понедельник посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете «Айдынлык».

«Не могу не затронуть один вопрос, который мне очень часто здесь задают: как мы относимся к поставкам на Украину турецких „байрактаров“? Что ж, скажу предельно честно: вы даже не представляете себе, насколько болезненно эти поставки воспринимаются в российском обществе. Объяснения типа „бизнес есть бизнес“ понимания не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для этого их и покупают. Я, кстати, припоминаю, что одна страна, претендующая на роль союзника Турции, имеет обыкновение передавать крупные партии оружия тем, с кем воюют „мехметчики“, и это очень не нравится в Анкаре. Почему нам должно нравиться?» — подчеркнул дипломат.

«Кстати, сразу же хочу пресечь попытки недобросовестных комментариев перевести стрелки на Россию. Мы этим людям, с которыми борется турецкая армия, оружия не даем, и в Турции это хорошо знают. Нет в Москве и их офиса, о чем нам так любят напоминать иные собеседники, не утруждая себя конкретными доказательствами», — добавил Ерхов.

Турция в последние годы наладила производство боевых БЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств имеют на вооружении БЛА «Байрактар»: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. БЛА этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

В 2021 году Турция поставила Украине ударные БЛА «Байрактар», которые позднее были задействованы в Донбассе, что запрещено Минскими соглашениями. Обеспокоенность в связи с сообщениями об их применении украинскими вооруженными силами тогда выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.