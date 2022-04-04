Почти 600 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины — источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан, прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, выросло почти до 600 тыс. человек. Как сообщили ТАСС в понедельник в силовых структурах, с 1 апреля их количество увеличилось почти на 50 тыс. человек.

«По состоянию на утро 4 апреля, в Россию прибыли около 598 тыс. человек, в том числе 118,5 тыс. детей», — сказал собеседник агентства. Почти 500 тыс. из них пересекли границу со стороны Донбасса в Ростовской области, остальные — со стороны Украины через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и Республике Крым.

В силовых структурах уточнили, что среди прибывших в Россию почти 174 тыс. граждан РФ, 340 тыс. имеют гражданство ДНР и ЛНР, свыше 83 тыс. человек — граждане Украины и других государств.

Почти 28 тыс. эвакуированных находятся в пунктах временного размещения в 38 регионах России.