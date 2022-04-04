Войска ДНР освободили населенный пункт Новобахмутовка — МО РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения войск Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили населенный пункт Новобахмутовка. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», — сказал он.

По его словам, в ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, подразделения Народной милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.