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Два человека погибли после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье

11:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейсовый автобус пробил отбойник и упал с эстакады на дорогу в подмосковной деревне Матренино, по предварительным данным, погибли два человека и 18 пострадали. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

«На 104-м км трассы М-9 при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на дорогу. По предварительным данным, два человека погибли и 18 пострадали», — сказал собеседник агентства. Всего в автобусе находилось 20 человек.

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