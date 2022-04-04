Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу — СМИ
11:32 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 90 мигрантов погибли в кораблекрушении в Средиземном море при попытке добраться до европейских берегов из Ливии. Как сообщает в понедельник итальянская газета «Аввенире», в надувной лодке находилось около 100 человек.
Данная информация, как указывает издание, основана на свидетельствах четырех человек, спасенных экипажем находившегося в зоне кораблекрушения танкера Algria 1. Судно направляется в Ливию. Представители неправительственных организаций, включая «Врачей без границ», настаивают, чтобы спасенные не отправлялись обратно в Ливию, и требуют предоставить «безопасный порт» для их высадки.
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