0
0
8
НОВОСТИ

В России выявили 15 291 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 291, до 17 912 157, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 июня 2021 года, в относительном он составил 0,09%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 850, до 16 997 877. Днем ранее в штабе сообщили о 35 695 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 287 против 304 днем ранее, до 369 995. В стране зарегистрировали менее 300 смертей за сутки впервые с 12 апреля 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 04.04.2022
Орбан причислил Зеленского к своим противникам, желавшим ему поражения на выборах
0
8
11:32 04.04.2022
Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу — СМИ
0
84
11:20 04.04.2022
Два человека погибли после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье
0
117
11:18 04.04.2022
Звезды российской эстрады дали благотворительный концерт для семей военнослужащих в подмосковной Кубинке
0
114
11:05 04.04.2022
Войска ДНР освободили населенный пункт Новобахмутовка — МО РФ
0
125
11:00 04.04.2022
Почти 600 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины — источник
0
123
10:32 04.04.2022
В российском обществе болезненно воспринимаются поставки турецких БПЛА Украине — посол РФ
0
214
10:20 04.04.2022
США отказываются от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет — СМИ
0
214
10:09 04.04.2022
Мэр Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса
0
217
10:05 04.04.2022
Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей
0
260

Возврат к списку