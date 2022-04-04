В России выявили 15 291 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 291, до 17 912 157, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 июня 2021 года, в относительном он составил 0,09%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 850, до 16 997 877. Днем ранее в штабе сообщили о 35 695 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 287 против 304 днем ранее, до 369 995. В стране зарегистрировали менее 300 смертей за сутки впервые с 12 апреля 2021 года.