12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан причислил к своим противникам, желавшим ему поражения на парламентских выборах, президента Украины Владимира Зеленского. Глава правительства поставил украинского лидера в один ряд с бюрократами из ЕС и американским финансистом венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Говоря о состоявшихся выборах, Орбан отметил, что еще никогда у его партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» не было так много противников. По его словам, вместе с внутренней оппозицией среди них оказались «левые силы из других стран, брюссельские бюрократы, все деньги империи Сороса, а также международные СМИ». «И в конце даже президент Украины», — добавил венгерский премьер в видеообращении, размещенном в понедельник в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Однако, подчеркнул он, у ФИДЕС «есть в мире не только противники, но и друзья». «Мы с добрым сердцем думаем о наших американских друзьях, поляках, итальянцах, испанцах, сербах, словаках и австрийцах», — заявил Орбан.

По итогам воскресных выборов возглавляемая им партия ФИДЕС вместе со своим младшим союзником — христианскими демократами — получила 135 из 199 мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) страны. Таким образом, правящий блок сохранил там за собой конституционное большинство в две трети голосов и теперь приступит к формированию нового правительства под руководством Орбана. Он находится на посту премьера с 2010 года уже три срока подряд и будет занимать эту должность в течение следующих четырех лет.

Во время предвыборной кампании Орбан заявил, что Венгрия не будет направлять оружие на Украину и не позволит другим странам перевозить по своей территории вооружения для украинской армии. Это вызвало упреки в его адрес со стороны Зеленского, призывавшего Будапешт к более активной поддержке Киева. Венгерское правительство расценило подобные действия как попытку втянуть его в конфликт на территории соседней страны и угрозу для своей безопасности.