В Москве выявили 698 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 698 против 835 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 743 361 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 20 против 22 днем ранее, до 42 778.