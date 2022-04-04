РФ в понедельник вновь потребует созыва СБ ООН в связи с провокациями в Буче — Захарова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в понедельник повторно потребует созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с преступными провокациями украинских военных в Буче. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — отметила дипломат.