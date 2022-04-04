0
0
98
НОВОСТИ

Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти на Ближнем Востоке

12:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск сообщил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Об этом сообщил в субботу журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга, задавший понтифику соответствующий вопрос по дороге на Мальту, куда он отравился в апостольскую поездку.

"По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это [предложение] на столе", - написал журналист, входящий в папский пресс-пул, в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что понтифик получил в последние недели письма с приглашениями в украинскую столицу, в том числе от мэра Виталия Кличко.

Франциск неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине, осуждал происходящее там и призывал к дипломатическому урегулированию. Он выражал поддержку украинским беженцам и через своих эмиссаров направлял помощь. В частности, понтифик передал машину скорой помощи, которую лично освятил. Дети, страдающие серьезными патологиями, которые не могут получать лечение в украинских больницах, перевозятся в том числе римскую больницу "Младенца Иисуса" ("Бамбино Джезу"), которая принадлежит Ватикану. Франциск недавно навещал находящихся там маленьких украинцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 04.04.2022
Кремль не комментирует, как фейки о Буче отразятся на переговорах РФ и Украины — Песков
0
18
13:20 04.04.2022
США не извинились перед РФ за НАТО из-за гордыни - Global Times
0
54
13:05 04.04.2022
Число обороняющихся в Мариуполе сократилось почти в три раза, сообщил военкор
0
104
13:00 04.04.2022
В Москве выявили 698 заразившихся коронавирусом за сутки
0
87
12:32 04.04.2022
РФ в понедельник вновь потребует созыва СБ ООН в связи с провокациями в Буче — Захарова
0
138
12:05 04.04.2022
Орбан причислил Зеленского к своим противникам, желавшим ему поражения на выборах
0
173
12:00 04.04.2022
В России выявили 15 291 случай заражения коронавирусом за сутки
0
166
11:32 04.04.2022
Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу — СМИ
0
228
11:20 04.04.2022
Два человека погибли после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье
0
259
11:18 04.04.2022
Звезды российской эстрады дали благотворительный концерт для семей военнослужащих в подмосковной Кубинке
0
272

Возврат к списку