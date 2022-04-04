Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти на Ближнем Востоке

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск сообщил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Об этом сообщил в субботу журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга, задавший понтифику соответствующий вопрос по дороге на Мальту, куда он отравился в апостольскую поездку.

"По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это [предложение] на столе", - написал журналист, входящий в папский пресс-пул, в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что понтифик получил в последние недели письма с приглашениями в украинскую столицу, в том числе от мэра Виталия Кличко.

Франциск неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине, осуждал происходящее там и призывал к дипломатическому урегулированию. Он выражал поддержку украинским беженцам и через своих эмиссаров направлял помощь. В частности, понтифик передал машину скорой помощи, которую лично освятил. Дети, страдающие серьезными патологиями, которые не могут получать лечение в украинских больницах, перевозятся в том числе римскую больницу "Младенца Иисуса" ("Бамбино Джезу"), которая принадлежит Ватикану. Франциск недавно навещал находящихся там маленьких украинцев.