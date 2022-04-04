Число обороняющихся в Мариуполе сократилось почти в три раза, сообщил военкор
13:05 04.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военкор рассказал о почти трёхкратном сокращении числа обороняющихся в Мариуполе. Украинские противники сдаются в плен и спасаются бегством.
При этом российские солдаты настроены позитивно. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Александр Сладков.
«Моральный дух российских военных великолепен, он поддерживается теми успехами, которые имеют действия военных ДНР и РФ на тех направлениях, которые определены командованием. Первое — это, конечно, Мариуполь. Безусловно, сегодня происходит окончательное оттеснение на заводы на территорию Мариупольского МК имени Ильича и «Азовстали». Вот два основных плацдарма, которые сегодня удерживают боевики ВСУ, «Азова», 53 и 54 моторизированной бригады. Если сначала звучала цифра 16-18 тысячах обороняющихся в Мариуполе, то сегодня уже говорят — 4-7. Естественно, что это убыль в связи с потерями, бегством, сдачей в плен».
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