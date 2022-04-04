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НОВОСТИ

США не извинились перед РФ за НАТО из-за гордыни - Global Times

13:20 04.04.2022 Источник: Газета.Ru

Китайская газета Global Times выпустила материал, где говорится, что США нарушили обещания, данные России после окончания холодной войны. Речь идет о договоренности не расширять НАТО. Также автор материала пишет, что Вашингтон и не стал извиняться за это из-за гордыни.

Автор статьи считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они начнут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории».

По словам журналиста, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стало причиной конфликтной ситуации между сторонами.  Газета.Ru

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