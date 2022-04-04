США не извинились перед РФ за НАТО из-за гордыни - Global Times
13:20 04.04.2022 Источник: Газета.Ru
Китайская газета Global Times выпустила материал, где говорится, что США нарушили обещания, данные России после окончания холодной войны. Речь идет о договоренности не расширять НАТО. Также автор материала пишет, что Вашингтон и не стал извиняться за это из-за гордыни.
Автор статьи считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они начнут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории».
По словам журналиста, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стало причиной конфликтной ситуации между сторонами. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:32 04.04.2022
- Кремль не комментирует, как фейки о Буче отразятся на переговорах РФ и Украины — Песков
- 13:05 04.04.2022
- Число обороняющихся в Мариуполе сократилось почти в три раза, сообщил военкор
- 13:00 04.04.2022
- В Москве выявили 698 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 04.04.2022
- РФ в понедельник вновь потребует созыва СБ ООН в связи с провокациями в Буче — Захарова
- 12:20 04.04.2022
- Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти на Ближнем Востоке
- 12:05 04.04.2022
- Орбан причислил Зеленского к своим противникам, желавшим ему поражения на выборах
- 12:00 04.04.2022
- В России выявили 15 291 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 04.04.2022
- Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу — СМИ
- 11:20 04.04.2022
- Два человека погибли после падения рейсового автобуса с эстакады в Подмосковье
- 11:18 04.04.2022
- Звезды российской эстрады дали благотворительный концерт для семей военнослужащих в подмосковной Кубинке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать