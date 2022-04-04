Кремль не комментирует, как фейки о Буче отразятся на переговорах РФ и Украины — Песков
13:32 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует, как ситуация с фейками об убийствах гражданских в украинском городе Буча может отразиться на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы это пока никак не комментируем. Я пока не располагаю информацией о графике продолжения переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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