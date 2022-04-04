На нефтебазе в Белгороде начались восстановительные работы
14:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановительные работы начались на нефтебазе в Белгороде, получившей повреждения в результате украинского авиаудара. Об этом сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире канала «Россия-24».
«Повреждения значительные. Восстановительные работы уже начались», — сказал он.
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