На нефтебазе в Белгороде начались восстановительные работы

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановительные работы начались на нефтебазе в Белгороде, получившей повреждения в результате украинского авиаудара. Об этом сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире канала «Россия-24».

«Повреждения значительные. Восстановительные работы уже начались», — сказал он.