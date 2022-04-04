РФ рассматривает ситуацию в Буче как провокацию и угрозу мировой безопасности — Лавров
14:12 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности, и будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совбезе ООН, проведения заседания по этой теме.
«Мы затребовали срочного проведения заседания Совета Безопасности [ООН] по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. Председатель Совета Безопасности в этом месяце — Великобритания — пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций», — сказал глава российского дипведомства в понедельник на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
НОВОСТИ
- 15:00 04.04.2022
- Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
- 14:32 04.04.2022
- ВСУ впервые с 24 февраля не обстреляли ночью ДНР из «Градов» — Басурин
- 14:00 04.04.2022
- На нефтебазе в Белгороде начались восстановительные работы
- 13:32 04.04.2022
- Кремль не комментирует, как фейки о Буче отразятся на переговорах РФ и Украины — Песков
- 13:20 04.04.2022
- США не извинились перед РФ за НАТО из-за гордыни - Global Times
- 13:05 04.04.2022
- Число обороняющихся в Мариуполе сократилось почти в три раза, сообщил военкор
- 13:00 04.04.2022
- В Москве выявили 698 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:32 04.04.2022
- РФ в понедельник вновь потребует созыва СБ ООН в связи с провокациями в Буче — Захарова
- 12:20 04.04.2022
- Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла может пройти на Ближнем Востоке
- 12:05 04.04.2022
- Орбан причислил Зеленского к своим противникам, желавшим ему поражения на выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать