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НОВОСТИ

РФ рассматривает ситуацию в Буче как провокацию и угрозу мировой безопасности — Лавров

14:12 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности, и будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совбезе ООН, проведения заседания по этой теме.

«Мы затребовали срочного проведения заседания Совета Безопасности [ООН] по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. Председатель Совета Безопасности в этом месяце — Великобритания — пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций», — сказал глава российского дипведомства в понедельник на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

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