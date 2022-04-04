Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
15:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза». Согласно ему, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
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