Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза». Согласно ему, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.