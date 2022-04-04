В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко
15:12 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственные органы Приморья задержали бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко по подозрению в мошенничестве, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
«Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ „Аврора-строй“ Андрея Ищенко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („мошенничество, в особо крупном размере“). В настоящее время он задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действующийй врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона. Краевой избирком 20 сентября 2018 года признал результаты выборов недействительными.
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