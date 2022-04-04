Присутствие НАТО в странах Балтии увеличено в 2 раза, в Польше в 10 раз — Минобороны Литвы
15:32 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в регионе стран Балтии. Об этом заявил журналистам в понедельник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Силы НАТО в нашем регионе [в связи с событиями на Украине] увеличены вдвое, а если брать Польшу — в десять раз», — утверждал он.
Пик присутствия в Литве союзников по НАТО ожидается, по его словам, в следующем месяце. «Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе», — сказал министр. На май в Литве запланированы крупные международные военные учения.
Как ранее сообщало оборонное ведомство, с конца апреля или начала мая в Литве будут находиться сразу два батальона военнослужащих США. Обычно они сменяются по ротации. В названные сроки в Литву прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится в республике, ротацию отложит.
В Литве на авиабазе Зокняй размещены истребители стран — членов НАТО, которые, сменяясь каждые три-четыре месяца, несут дежурство в небе трех стран Балтии. В республике также дислоцированы около 3,5 тыс. военнослужащих альянса, которые входят в состав сводного батальона НАТО передового базирования и ротационного батальона США.
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